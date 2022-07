Samba al San Gallo? L’ACB risponde “picche”

Non si è ancora chiuso il mercato a Bellinzona dove, rinforzata in maniera significativa la squadra che solo qualche settimana fa ha vinto il campionato di Promotion League, ancora stanno lavorando per allestire un gruppo in grado di competere in Challenge League. Numericamente e qualitativamente. Per questo motivo, in granata, si sono assicurati i servigi del “cavallo di ritorno” Tommaso Centinaro, che ha trovato un accordo per il prossimo anno e che si metterà a disposizione di mister Sesa già da oggi. Centrale di centrocampo con poco fisico ma tantissimo fosforo e soprattutto con un piede educatissimo, già lo scorso anno il 19enne ha giocato da padrone di casa al Comunale, totalizzando 5 reti in 23 presenze. Oggi a Bellinzona (dove domenica arriverà il Monza per una prestigiosa amichevole) comincerà a lavorare anche Alexander Muci, chiamato come “rinforzo” per un ruolo, quello del portiere, che nel Sopraceneri non è ancora del tutto coperto.