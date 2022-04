Liverpool-United, Anfield abbraccia CR7

LIVERPOOL - Assente a Liverpool dopo il dramma familiare che l'ha coinvolto - vedi articolo correlato -, Cristiano Ronaldo ha ricevuto l'abbraccio di Anfield in occasione della sfida tra i Reds e il suo Manchester United.

Tutto lo stadio ha scelto il minuto numero 7 - che simboleggia il numero del campionissimo portoghese - per omaggiarlo, alzarsi in piedi e applaudirlo in segno di vicinanza e solidarietà.

Un sostegno da brividi e che va oltre ogni rivalità, con la curva che intonava l'inno "You'll Never Walk Alone". Un gesto toccante per Cristiano, la compagna Georgina Rodriguez e la sua famiglia in questo momento difficile.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

keystone-sda.ch (PETER POWELL)