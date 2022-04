Cr7 e Georgina Rodriguez: «Ti ameremo per sempre»

MANCHESTER - Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in lutto per la morte di uno dei due gemelli - il figlio maschio - durante l'ultimo parto. È stata la stessa coppia a divulgare la terribile notizia attraverso un post su Twitter (in fondo al testo).

«È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la morte del nostro bebé. Si tratta del dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità. Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Bambino nostro, sei tu il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre».

Ricordiamo che il campione portoghese ha cinque figli: il primo, Cristiano Ronaldo junior (nato nel 2010), i gemelli Mateo ed Eva (2017) e nello stesso anno Alana Martina avuta da Georgina, unica madre ufficialmente conosciuta e riconosciuta dopo i tre eredi arrivati con due maternità avvolte dal segreto. E ora l'ultima arrivata.