Mark Iuliano risponde a Byron Moreno: «Sembrava di essere in un film»

TORINO - «Quella gara è nella top 3 delle mie migliori prestazioni arbitrali in carriera. Che voto mi darei? 8.5 pieno». Queste parole, pronunciate da Byron Moreno negli scorsi giorni, sono suonate come un'ulteriore provocazione per il popolo italiano.

Mark Iuliano ha voluto replicare all'arbitro ecuadoriano, colui che - tramite alcune decisioni davvero bizzarre - favorì l'eliminazione degli azzurri dal Mondiale del 2002. L'ex difensore della Juventus, giocatore che partecipò a quella partita "maledetta", non le ha certo mandate a dire. «Hanno rovinato la mia unica presenza in un Mondiale - ha replicato alla Gazzetta dello Sport l'oggi 48enne - In tutta la mia vita non ho mai più voluto rivedere i video di quella partita. Sembrava di essere in un film. Ho cercato di rimuovere ogni ricordo. Una brutta pagina di calcio, ancora oggi faccio fatica a ricordare gli episodi in campo. Moreno? Altro che arbitro, una persona messa lì a rovinare partite».

Parole che hanno riacceso la rabbia degli italiani. «È una follia, le sue parole sono incommentabili. Ogni fischio era contro di noi. Ha commesso una serie di errori che non ci hanno permesso di andare avanti al Mondiale. Ogni azione, ogni contropiede: tutto era stoppato sul nascere. Dopo il rigore contro di noi fischiato subito abbiamo capito che gara sarebbe stata. Vorrei che fosse definitivamente dimenticato. Era una mente diabolica col fischietto in mano».

Imago