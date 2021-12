Il Kun annuncia il ritiro: «Sono qui per dirvi che smetto di giocare»

BARCELLONA - Ora è ufficiale: Sergio Agüero lascia il calcio giocato. Il 33enne bomber argentino lo ha annunciato tra le lacrime nel corso di una conferenza stampa al Camp Nou di Barcellona. Il Kun è stato costretto a prendere questa difficile decisione dopo il problema al cuore (aritmia cardiaca) riscontrato lo scorso 30 ottobre.

«Questa conferenza è per informarvi che ho deciso di lasciare il calcio professionistico - ha spiegato l'attaccante, visibilmente commosso - Sono momenti molto duri, ma sono anche contento della decisione che ho preso. La mia salute è al primo posto e dopo il problema che ho avuto un mese e mezzo fa i medici mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare. Me ne vado a testa alta, non so cosa mi aspetterà in un'altra vita, ma ho persone che mi vogliono bene e che vogliono il meglio per me».

Il nativo di Buenos Aires, per anni grande trascinatore del Manchester City, lascia dopo una carriera condita da oltre 300 gol, di cui 42 con la maglia dell'amata Selección.

keystone-sda.ch / STF (Emilio Morenatti)