«Tramezzani è un mister estremamente intelligente, sa far giocare male gli avversari»

LUGANO - Caduto al Wankdorf contro l'YB dopo una bella serie di quattro vittorie filate, il Lugano vuole subito rialzare il capo e tornare a macinare punti. Terzi in classifica a quota 26, i bianconeri sono attesi dal duello col Sion del grande ex Paolo Tramezzani, che domenica alle 16.30 sarà ospite a Cornaredo. Per l'occasione Mattia Croci-Torti non avrà a disposizione Celar e Saipi, mentre Baumann è pronto e Osigwe andrà in panchina.

«Anche con l'YB abbiamo disputato degli spezzoni di partita importanti, ma non siamo stati abbastanza concentrati in alcuni frangenti - spiega il mister - Ero convinto che ci potessero fare gol solo su palla ferma e l'1-1 è nato proprio così. Abbiamo commesso degli errori, ma proprio da questi trarremo i giusti insegnamenti per il futuro. Dopo la partita c'era tanta frustrazione, perché ci tenevamo tantissimo a portare a casa almeno un punto».

Domenica in Ticino arriva il Sion. Dall'avvento di Tramezzani i vallesani sono ripartiti e hanno ottenuto 9 punti (su 18 disponibili) .

«Tramezzani è un allenatore che sa far giocare male la squadra avversaria. È un allenatore estremamente intelligente e sa interpretare bene le partite. Cambia spesso modulo e sa sfruttare le armi a sua disposizione, come le "frecce" sulle fasce».

Cosa temi del Sion e che partita ti aspetti?

«Difficilmente vedremo un Sion che viene all'arrembaggio, ma allo stesso tempo difficilmente vedremo un Lugano offensivo al punto da farsi sorprendere ed infilare. Per questa partita però non dobbiamo guardare troppo gli avversari. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e avere tanta pazienza. Difendono bene e non sarà facile stanarli. In loro rivedo un po' anche il Lugano di questi anni. Ai miei giocatori chiederò di avere il massimo rispetto e pazienza. In questo modo questa partita la possiamo vincere».

Per chiudere una battuta sul rigore concesso all'YB, con Sabbatini che ha trattenuto Sierro e il consulto decisivo del Var.

«Ovviamente non sono tanto contento della valutazione, anche se poi il rigore c'era. Non è un problema, ma da domenica vedrete il Lugano marcare a zona. Se si inizia ad andare a vedere ogni abbraccio in area sotto la pressione dei tifosi di casa... non si finisce più. L'YB dal primo minuto ha chiesto di andare a rivedere al Var ogni situazione. Noi siamo stati ingenui, ma ho capito che in certi stadi la mia squadra a zona non la faccio più marcare».