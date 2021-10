Donnarumma: il PSG non fa per lui?

PARIGI - Ormai non è più una novità: Gianluigi Donnarumma non è felice a Parigi e non sembra intenzionato a dividere ancora a lungo il suo "ufficio" con Keylor Navas. Anche nell'ultima gara di Champions League contro il Lipsia, l'estremo difensore di Castellammare di Stabia si è accomodato in panchina. Una situazione che "Gigio" non è abituato a vivere, titolare inamovibile negli anni scorsi al Milan.

Alla luce di ciò, secondo alcune indiscrezioni il portiere della nazionale italiana potrebbe lasciare la capitale francese già nel mercato di gennaio. Il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per trovare delle soluzioni che accontentino il suo assistito.

Un suo rientro immediato in Italia non sarebbe da escludere con la Juve, non convintissima dalle prestazioni di Szczesny, che resta finestra per monitorare la situazione. Ma dalla Spagna, secondo quanto riportato da Todofichajes.com, giunge notizia che sul classe '99 ci sarebbe anche il Barcellona.

keystone-sda.ch / STF (Francois Mori)