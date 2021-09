L'ira di Mou: «L'arbitro non è stato all'altezza, provo grande frustrazione»

In seguito alla brutta sconfitta rimediata del derby contro la Lazio (2-3), il tecnico della Roma José Mourinho si è scagliato contro Marco Guida, l'arbitro della serata.

«Non è stata una partita difficile per noi, ma per l'arbitro», sono state le parole dell'allenatore portoghese a "RaiSport". «Sono dell'idea che il direttore di gara non sia stato all'altezza, poiché il 2-0 in realtà doveva essere un 1-1. Ha deciso negativamente e la cosa più sorprendente è che il Var abbia confermato questa decisione. Si tratta di una situazione simile a quella della partita precedente contro l'Udinese con Pellegrini. Provo una grande frustrazione. Questa squadra ha tantissima voglia e un grande cuore. Abbiamo giocato in contropiede e abbiamo dominato, ma l’arbitro ha sbagliato. Abbiamo commesso qualche errore in difesa ma sono orgoglioso del mio gruppo».

keystone-sda.ch (Riccardo Antimiani)