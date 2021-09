Bel successo per la Svizzera femminile

THUN - Le reti di Alisha Lehmann, Coumba Sow e - nella ripresa - Ramona Bachmann e Svenja Fölmli hanno permesso alla Nazionale femminile di cominciare con il piede giusto le qualificazioni al Mondiale 2023.

Impegnate in casa contro la Lituania, grintose e attente le rossocrociate di Nils Nielsen si sono imposte 4-1 (di Rimante Jonusaite il momentaneo 2-1) guadagnando tre punti e affiancando in vetta al gruppo G Italia e Romania. Prossimo impegno per la truppa elvetica: martedì in Moldavia.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)