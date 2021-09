Il Milan vola con Leao e Ibrahimovic

MILANO - Il Milan di Pioli, a segno una volta per tempo, ha vinto con merito e autorità il match di San Siro contro la Lazio valido per il terzo turno di Serie A (2-0). I rossoneri, che hanno concesso le briciole ai rivali, restano a punteggio pieno e si portano a quota 9 punti, sinonimo di primo posto in classifica a pari merito col Napoli.

Il Diavolo ha fatto breccia una prima volta al 45', con Leao a segno dopo una bella ripartenza. Prima dell'intervallo Kessie ha avuto anche la ghiottissima chance per firmare il 2-0, ma dagli 11 metri ha fallito il rigore sparando la sfera sulla traversa. Il raddoppio è comunque arrivato al 67', quando Ibrahimovic - al rientro dopo l'infortunio - ha capitalizzato un assist di Rebic.

Tra le sfide del pomeriggio netto successo del Torino, che ha liquidato 4-0 la Salernitana grazie ai gol di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic.

Ok anche l'Udinese, che in extremis ha piegato in trasferta lo Spezia. Il decisivo 1-0 lo ha siglato Samardzic all'88'.

Gara pirotecnica a Cagliari, dove i padroni di casa - avanti 2-0 grazie a Joao Pedro e Ceppitelli - si sono fatti ribaltare 3-2 dal Genoa. Per il Grifone a segno Destro e Fares (doppietta).

keystone-sda.ch (Spada)