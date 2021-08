Leo-PSG: è fatta

BARCELLONA - Le lacrime catalane di Lionel Messi sono già acqua passata. Sì perché la star argentina, dopo una vita a Barcellona, è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

In queste ore la Pulce metterà la firma su un contratto biennale con il PSG (più opzione per una terza stagione) da 40 milioni netti all'anno. Domani, invece, al Parco dei Principi vi sarà la presentazione ufficiale.

Nel frattempo al Camp Nou non hanno perso tempo mettendosi immediatamente al lavoro per levare ogni immagine di Leo attorno all'impianto. Un modo per dare un taglio netto con il passato, ma anche per far sì che il dolore per la partenza del simbolo di Barcellona sia il meno invasivo possibile...

keystone-sda.ch (ALEJANDRO GARCIA)