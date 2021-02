Bianconeri (nuovamente) trafitti in extremis

LUGANO - Brutto passo falso per il Lugano, caduto 2-3 in casa contro il Lucerna al termine di un match nel quale si è trovato due volte in vantaggio.

Dura doveva essere e dura è stata la sfida agli svizzerocentrali, proprietari di una classifica non eccellente ma estremamente pericolosi. E da una partita tanto dura… Sabbatini e compagni sono usciti con le ossa rotte.

I ticinesi sono partiti benissimo, dimostrandosi bravi a sbloccare velocemente il risultato con Covilo. Poi però hanno nuovamente palesato quelle difficoltà difensive - e questo era un aspetto al quale Jacobacci teneva parecchio - già costate carissimo nel recente passato. Il pari arrivato un soffio prima dell’intervallo (rigore di Schulz), ha infatti nuovamente mostrato la permeabilità di una squadra imperfetta. Il gol incassato non ha tuttavia fatto immediatamente deragliare il treno bianconero. Riordinate le idee, il Lugano è tornato a fare il suo gioco trovando, a metà ripresa, la rete della nuova fuga. Neppure questa, una zampata di Bottani, è però bastata per far finire fuori gioco un rivale mai domo. Padrone del pallone, il Lucerna ha infatti prodotto l’attesa reazione, che è sfociata nel pareggio griffato da Tasar all’82’. Tutto finito? Macché. Sulle ali dell’entusiasmo, la truppa dell’ex Celestini ha ancor più alzato il ritmo in cerca del successo. Tale intraprendenza è stata premiata all’89’ quando ancora il tedesco Tasar ha trovato il gol del dolorosissimo - per i bianconeri - 2-3 finale.

Le altre sfide domenicali della 21esima giornata di Super League hanno fatto registrare il successo dello Young Boys sul Servette e il pari (1-1) tra Zurigo e Sion. I gialloneri hanno archiviato la pratica granata grazie all’autorete di Rouiller (dopo appena 4’) e al gol solito gol di Nsame. I biancoblù si sono invece salvati con la rete di Kramer, dopo che i vallesani erano scappati con Clemenza e avevano visto Grgic fallire un rigore.

LUGANO-LUCERNA 2-3 (1-1)

Reti: 10’ Covilo 1-0; 47’ Schulz 1-1; 65’ Bottani 2-1; 81’ Tasar 2-2; 89’ Tasar 2-3.

LUGANO: Baumann; Daprelà, Kecskes, Guerrero, Lavanchy; Covilo, Guidotti (86’ Centinaro), Lovric; Bottani (80’ Lungoyi), Gerndt (63’ Oss), Abubakar (86’ Ardaiz).

