L'YB detta legge al Letzigrund

ZURIGO - Lo Young Boys è sempre più in fuga e ha portato a undici lo scarto tra sé e il Basilea, secondo della classe.

I bernesi sono andati a dettar legge al Letzigrund, vincendo con il largo punteggio di 4-1 sullo Zurigo. Il grande protagonista della sfida è stato il francese Siebatcheu, capace di mettere a segno una tripletta (43', 45', 63'), arrivata dopo il punto iniziale di Lauper (26').

Inutile - e a risultato già compromesso - la segnatura di Domgjoni (76') per i tigurini, i quali in graduatoria restano al terzo posto con un punto in più del Lugano (in campo alle 20.30 contro il Vaduz).

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)