Stanare anche il Basilea per restare in alto

LUGANO - Non sembra vero, ma in questo momento nessuna compagine di Super e Challenge League si trova in quarantena. Tutte 20 le squadre dovrebbero dunque scendere in campo nel weekend. Un mezzo miracolo di questi tempi.

Il Lugano – reduce dal prezioso pareggio di Ginevra – accoglierà domenica il Basilea. In questo avvio di stagione i renani di Ciriaco Sforza non si sono ancora costruiti una vera e propria identità, alternando buone prestazioni ad altre sicuramente da rivedere. Nelle ultime tre gare Stocker e compagni hanno perso due volte.

Dal canto loro i bianconeri continuano a volare e a raccogliere qua e là punti preziosi. Coppa compresa la formazione di Maurizio Jacobacci non perde da 16 incontri e, guarda caso, l'ultimo ko casalingo l'aveva subito proprio contro il Basilea più di un anno fa (il 10 novembre). Da lì 14 match senza la benché minima sconfitta. Che la serie possa continuare anche domenica in uno scontro che potrebbe regalare ulteriori conferme al Lugano.

TiPress