Altra prova di carattere del Lugano

GINEVRA - A Ginevra c'era un'imbattibilità da mantenere e, perché no, una vetta da riagganciare dopo il successo di ieri dello Young Boys. Ai bianconeri è riuscita "soltanto" la prima missione, allungando a 15 la striscia di risultati positivi in campionato. Nella città di Calvino la sfida si è chiusa sull'1-1. Un risultato tutto sommato positivo per la truppa di Maurizio Jacobacci, presentatasi in terra romanda con alcune assenze di peso.

Nella prima parte di gara le due contendenti hanno avuto un'occasione a testa per sbloccare la situazione. Sulla chance per i padroni di casa è stato bravissimo Guerrero a "lanciarsi" sul pallone, salvando i suoi a Baumann battuto. Pochi secondi dopo è stato Gerndt a testare i riflessi di Frick, bravo però a respingere il tiro dello svedese. Al 38' - sugli sviluppi di un calcio d'angolo - i romandi hanno poi trovato il vantaggio, grazie a una conclusione ravvicinata di Kyei.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno allargato le proprie maglie difensive, permettendo al Lugano di pungere con maggior insistenza. Il guizzo vincente i ticinesi l'hanno trovato al 63' con Lavanchy, bravo a trasformare in oro un cross di un compagno.

Al 77' è stata una conclusione incrociata di Guerrero a spaventare nuovamente la truppa di casa. Poco prima del 90', invece, soltanto il palo colpito dall'ivoriano Koro Koné ha salvato il Lugano dalla prima sconfitta stagionale.

In classifica i bianconeri, che domenica prossima torneranno in campo a Cornaredo contro il Basilea, sono secondi a due lunghezze dall'YB.

Nelle altre due gare del pomeriggio sono terminate 2-2 le sfide San Gallo-Losanna e Sion-Zurigo.

SERVETTE-LUGANO 1-1 (1-0)

Reti: 38' Kyei 1-0; 63' Lavanchy 1-1.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà, Custodio, Lavanchy, Macek (76' Covilo), Lovric, Guerrero, Odgaard (57' Lungoyi), Gerndt (Ardaiz).

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)