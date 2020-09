Lukaku sbotta: «Non voglio far parte di questa m****»

MILANO - Anche Romelu Lukaku, il gigante buono dell'Inter che ha fatto faville nella sua prima stagione in Serie A, a volte si arrabbia per davvero. Torti arbitrali? Brutti interventi? Macché. L'episodio, decisamente curioso, è dovuto alla valutazione complessiva che Fifa 21 (il celebre videogioco...) ha dato del bomber belga. Per Lukaku, un "misero" 85 che lo piazza al 66esimo posto mondiale, non basta.

«Siamo onesti... Fifa fa dei pasticci con le valutazioni in modo che noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e, così facendo, gli facciamo ancora più pubblicità - tuona Lukaku sui social, contestando anche l'81 i velocità... - So quello che faccio, non voglio far parte di questa m****", conclude l'attaccante, che con 85 punti è in compagnia di colleghi come ad esempio Icardi, Mertens, Werner e Depay.

keystone-sda.ch (Liselotte Sabroe)