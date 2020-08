Due anni ancora per Nuzzolo

NEUCHÂTEL - Appendere le scarpe al chiodo? No, non ancora. Raphael Nuzzolo si è accordato con la dirigenza dello Xamax per un rinnovo biennale del suo contratto.

Il 37enne (14 reti e 7 assist in 38 presenze nell'ultima stagione) per il quale si prospetta un futuro da dirigente rossonero, cercherà di aiutare il club a risalire in Super League dopo la retrocessione dell’ultimo campionato. In carriera, l'attaccante ha vestito solo la maglia dei neocastellani e, dal 2011 al 2016, quella dello Young Boys.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)