Il Thun stende il San Gallo, l'YB ringrazia

THUN - Pomeriggio amaro per il San Gallo di Zeidler, che questa volta non riesce a rispondere all'YB e scivola al secondo posto in classifica (a -2 dai bernesi). I biancoverdi, impegnati sul campo del Thun - affamato di punti e in piena lotta salvezza -, sono stati sconfitti 2-1. Colpiti da Bertone (51') e Munsy (64'), gli ospiti hanno risposto nel finale con Demerovic (81'), senza però riuscire a cambiare l'esito del confronto.

Oltre al Thun, salito a quota 32, ha colto punti pesanti anche lo Xamax. I neocastellani, sempre ultimi ma saliti a 27 (-2 dal Sion, che però ha giocato una partita in meno), hanno vinto 2-1 sul campo del Lucerna. Dopo le reti Nuzzolo (0-1 al 38') ed Emini (1-1 al 57'), la sfida è stata decisa da un gol di Oss nei recuperi (91').

Allo Stade de Genève si sono invece "spartiti" la posta in palio il Servette e il Basilea. 2-2 il risultato finale, con i renani capaci di rimontare per due volte i granata. Per i padroni di casa a segno Kyei (9') e Schalk (58'), per i rossoblù a bersaglio Campo (rig. al 19') e Alderete (62').

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)