Gattuso ci ha preso gusto: sbancata Verona

VERONA - Il Napoli di Gattuso vola. Dopo aver conquistato la Coppa Italia, la formazione partenopea è andata a prendersi i tre punti anche a Verona: il match del Bentegodi si è chiuso sul 2-0 per effetto dei gol di Milik (38') e Lozano (90'). Al 61' - tramite l'ausilio del Var - l'arbitro della partita Pasqua ha annullato il possibile 1-1 a Faraoni per un fallo di mano.

Tenendo in considerazione anche le sfide prima dell'emergenza coronavirus, per il Napoli - sesto a quota 42 punti - è la quarta affermazione consecutiva in campionato.

Nell'altra gara il Cagliari ha vinto a Ferrara sulla Spal per 1-0, grazie alla rete trovata in pieno recupero da Simeone. In serata infine il Parma e il Torino hanno colto tre punti preziosi. Gli emiliani hanno vinto in trasferta contro il Genoa (4-1) in virtù della tripletta di Cornelius e al sigillo di Kulusevski, mentre i granata si sono imposti 1-0 grazie a Belotti.

