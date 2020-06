Un attaccante per lo Xamax

NEUCHÂTEL - Per evitare la retrocessione il Neuchâtel Xamax potrà contare sull'attaccante senegalese Diafra Sakho.

Nella sua carriera spicca l'avventura in Premier League al West Ham (2014-208), squadra per la quale ha totalizzato 24 gol in 71 match. In seguito il 30enne era passato al Rennes: nel campionato 2018-19 il club francese l'aveva poi girato in prestito ai turchi del Bursaspor.

Il giocatore - che vanta pure 13 selezioni con la sua nazionale - si trova già alla Maladière, dove ha svolto gli ultimi allenamenti con la sua nuova squadra.