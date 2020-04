Il Chiasso è automaticamente salvo

CHIASSO - Bel sospiro di sollievo per il Chiasso di Lupi, che manterrà in ogni caso il posto nella Lega cadetta.

Dal momento che dalla Promotion League - definitivamente annullata - non ci saranno squadre promosse, nessun club di Challenge verrà di conseguenza retrocesso, indipendentemente dal fatto che la stagione possa realmente essere giocata fino alla fine o meno.

Ricordiamo che la decisione di annullare tutti i campionati dalla Promotion League in giù è stata ufficializzata quest’oggi, dopo che il Comitato Centrale dell’ASF si è riunito in una conferenza telefonica.

«Fa male, ma alla luce della situazione attuale non c'era alternativa a questa decisione, che comporta notevoli conseguenze finanziarie a tutti i livelli - ha commentato il Presidente dell‘ASF Dominique Blanc sulla decisione di cancellare tutti i campionati dalla PL in giù - La salute dei giocatori e il bene comune vengono prima di tutto. Oltre ai rischi per la salute, sarebbe stato logisticamente impossibile trovare date di recupero a metà giugno o più tardi per le decine di migliaia di partite di campionato che sono state cancellate. Un’estensione della stagione oltre l'estate avrebbe avuto un impatto troppo grande sulla stagione successiva. Ora si può programmare con più sicurezza. Per quanto riguarda il modo in cui la stagione dovrebbe essere valutata, è stato decisivo il fatto che sia stata giocata solo circa la metà della stagione. Ci dispiace che alcuni club siano stati privati dei possibili frutti di una buona stagione portata avanti fino ad oggi».

TiPress