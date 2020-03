Fiorentina: dieci membri contagiati, tre sono in ospedale

FIRENZE (ITALIA) - La Fiorentina sta portando avanti un'importante iniziativa per donare la cifra complessiva di 500'000 euro agli ospedali di Firenze. Ha iniziato il presidente Rocco Commisso versando 250'000 euro, poi l'ha seguito il fantasista francese della squadra Franck Ribery con 50'000.

«Abbiamo tre membri dello staff della nostra famiglia in ospedale e altri positivi a casa, fra cui i giocatori Cutrone Vlahovic e Pezzella», ha analizzato proprio il numero uno della Viola Commisso. «Si parla di una decina di contagiati e mi sembra il minimo provare ad aiutare chiunque possiamo, contagiati e personale sanitario(...). Questa iniziativa è nata quando ho visto che la situazione in Italia si sta aggravando. A ogni modo vorrei ringraziare Ribery che - straniero come me in Italia - ha trovato a Firenze una vera e propria casa. Per questo motivo è nostro dovere aiutare questa città(...)».