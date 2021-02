Doppietta e primo posto consolidato per Lara Gut-Behrami

VAL DI FASSA - Continua il "magic moment" di Lara Gut-Behrami. Dopo essersi imposta ieri in occasione della prima Discesa disputatasi in Val di Fassa, la duplice campionessa ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo si è ripetuta anche nella giornata odierna, sulla stessa pista e nella stessa disciplina.

La sciatrice di Comano (1'25''53) ha preceduto al traguardo la connazionale Corinne Suter (+0''32) e la tedesca Kira Weidle (+0''68). Ai piedi del podio si è invece piazzata l'austriaca Ramona Siebenhofer (0''76), mentre l'elvetica Michelle Gisin ha centrato il settimo rango (+0''81), un solo centesimo davanti alla sua connazionale Jasmine Flury (+0''82).

Grazie alla performance di oggi la Gut-Behrami è sempre più leader della classifica generale di Coppa del Mondo con 1'147 punti, 107 lunghezze di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova (1'040). Il terzo posto è invece occupato dalla Gisin (872).

In virtù di questa affermazione la 29enne ticinese ha collocato nella sua immensa bacheca il 32esimo successo in CdM della sua carriera (decima posizione assoluta), una lunghezza in meno di Hanni Wenzel (33) e quattro in meno di Katia Seizinger (36). Guida questa speciale graduatora la statunitense Lindsay Vonn con 82 vittorie.

keystone-sda.ch / STR (Alessandro Trovati)