Quinta vittoria stagionale per il Lugano di Cabibbo

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Gewiss Stadium.

Turf: Natural.

Capacity: 25,000.

Referee: Livio Marinelli (ITA).

Home Manager: Gian Piero Gasperini (ITA).

Away Manager: Davide Ballardini (ITA).

Sidelined Players: ATALANTA - Mario Pasalic (Pubalgia) Marco Tumminello (Fitness).

GENOA - Goran Pandev (Muscle Fatigue) Cristiu00e1n Zapata (Muscular problems) Davide Biraschi (Shoulder Injury) Vittorio Parigini (Muscular problems) Francesco Cassata (Muscle Injury) Luca Pellegrini (Adductor problems).