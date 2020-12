Mauro Gianetti “cavia” per lavoro: «Nessuna controindicazione»

ABU DHABI - Mauro Gianetti ha già provato il vaccino per il coronavirus. L’ex campione e ora manager delle due ruote si è infatti già sottoposto al trattamento ad Abu Dhabi. L’obiettivo? Capire, provare e fare da esempio per i suoi corridori, che prossimamente potrebbero seguire le sue orme.

Il dirigente del UAE Team Emirates ha accettato di testare il prodotto della cinese Sinopharm, ancora non in commercio.

«Sì, sono stato uno dei trentamila volontari che ad Abu Dhabi hanno testato il nuovo vaccino - ha raccontato il 56enne ticinese a La Gazzetta dello Sport - Siamo nella fase 3, non è stato ancora autorizzato, ma so che manca pochissimo e che nel 2021 ne saranno distribuite un miliardo di dosi. È un vaccino in due dosi: io non ho avuto alcuna controindicazione. Come UAE siamo pronti a partire, non appena sarà validato e approvato dagli enti certificatori. Sto organizzando il training camp della squadra a gennaio proprio ad Abu Dhabi e l’obiettivo sarà quello di vaccinare tutti in quell’occasione. Abbiamo già pianificato il programma con lo staff sanitario. In ogni caso il vaccino non sarà imposto, ma sarà una scelta personale».

TiPress/archivio