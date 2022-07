J-Lo, anzi Jennifer Affleck: gesto romantico o «scoraggiante»?

NEW YORK - «Una donna che prende il cognome del marito mi sembra una sottomissione, un gesto per dire “Io appartengo a lui”. In questo momento difficile per il femminismo in America, la scelta è particolarmente scoraggiante». Lo ha pubblicato sul New York Times la scrittrice Jennifer Weiner, in merito alla decisione di Jennifer Lopez di acquisire il nome del marito e diventando Jennifer Affleck.