Oscar, Will Smith sale sul palco e tira uno schiaffo a Chris Rock

LOS ANGELES - È stata una premiazione decisamente movimentata quella andata in scena questa notte. Ad attirare l'attenzione è stato in particolare un episodio che ha visto protagonista Will Smith.

A far scattare l'attore è stata una battuta di Chris Rock sulla moglie Jada Pinkett: «Ti prepari per "Soldato Jane 2"?» aveva scherzato Rock, alludendo alla testa rasata dell'attrice. Tuttavia Jada Pinkett aveva già spiegato in passato che soffriva di alopecia, motivo che l'aveva spinta a rasarsi.

Il marito Will Smith non ha apprezzato la battuta, si è alzato dalla poltrona, è salito sul palco e ha sferrato uno schiaffo a Rock, aggiungendo: «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca».

Inizialmente si è pensato ad uno sketch architettato per intrattenere il pubblico, ma ben presto è stato chiaro che di preparato c'era ben poco.

Will Smith è salito poco dopo sul palco per ritirare la statuina per il migliore attore grazie al film "King Richard". Nel discorso di rito si è scusato con il pubblico: «Vorrei scusarmi con l'Academy e gli altri membri candidati. L'amore fa fare cose da pazzi»

AFP