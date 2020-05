Mary-Kate Olsen divorzia dal fratellastro di Sarkozy

NEW YORK - Mary-Kate Olsen ha presentato istanza di divorzio dal marito, il banchiere (nonché fratellastro dell'ex presidente francese) Olivier Sarkozy.

Il tabloid britannico Sun afferma che le carte sono state inoltrate a New York il 17 aprile, ma che le corti locali - a causa dell'emergenza coronavirus - accettano solamente istanze d'emergenza. Ma il tempo stringe: Sarkozy avrebbe minacciato di sbatterla fuori di casa e le avrebbe fissato il termine massimo al 18 maggio per portare via tutte le sue cose dal loro appartamento di New York.

Olsen, ex star bambina del cinema ora diventata fashion designer, ha chiesto una proroga del termine fino al 30 maggio (stando ai documenti che il sito di gossip Usa Tmz ha potuto visionare). La vicenda è piuttosto complicata, tra schermaglie legali e clausole dell'accordo prematrimoniale, e si è complicata ulteriormente a causa delle restrizioni all'operatività dei tribunali legate alla pandemia.