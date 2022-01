Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tornano le voci di crisi

MILANO - Torna ad aleggiare il fantasma della crisi di coppia su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A rilanciare le voci di un momento difficile per la coppia è il settimanale Diva e Donna, che sgancia una vera e propria bomba: i due vivrebbero in case diverse dallo scorso novembre. Michelle, infatti, sarebbe a Milano insieme alle bimbe Sole e Celeste, lui sarebbe invece rimasto a Bergamo.

Una notizia che confermerebbe anche il fatto che la coppia non s’è praticamente fatta vedere insieme sui social nel periodo di Natale: unica eccezione una breve Instagram story in cui Trussardi era a tavola con Michelle e alcuni amici in montagna. E i più maliziosi hanno ricollegato anche alla crisi con Trussardi le parole pronunciate al settimanale Chi dalla Hunziker, che nella sua prima intervista del 2022 ha parlato di quanto sia importante proteggere i figli quando un matrimonio finisce.

Il riferimento era alla primogenita Aurora e all’addio a Eros Ramazzotti, ma le parole della Hunziker potrebbero essere interpretate anche in chiave più attuale: «Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa - ha detto Michelle -. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma».