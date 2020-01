Gerry Scotti: «Sono un miracolato»

MILANO - Gerry Scotti ha detto di sentirsi un vero e proprio «miracolato» per il grande successo ottenuto in tv. «Mi ritengo un miracolato, non faccio esattamente un lavoro, ma un mestiere che ha le sue complicazioni, il suo stress, ma credo che chi fa il mio lavoro non ha il diritto di andare a casa la sera e dire 'come sono stanco'», ha dichiarato il conduttore durante un'intervista rilasciata a "Trova Lavoro", inserto de "Il Corriere della Sera".

Il 63enne ha raccontato di aver imparato il valore dei soldi e della fatica dai suoi nonni, che erano grandi lavoratori. «Vengo da una famiglia che aveva ben chiaro il concetto di lavoro», ha confidato. «O vedevo un nonno stanco che tornava dalla campagna o un nonno stanco perché si alzava alle 3 di notte. Così mio padre, per scappare da quei due destini ha deciso negli anni '60 di andare a Milano a fare l'operaio alle rotative del Corriere della Sera», ha spiegato.

Gerry ha poi ammesso che se il padre non avesse deciso di trasferirsi nel capoluogo meneghino probabilmente non avrebbe mai intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. «Se non fossi andato a Milano non avrei avuto tutte le opportunità che ho avuto nella mia vita. Non voglio mancare di rispetto alla mia provincia di origine, ma il mio paesino era proprio piccolo», ha affermato. Il noto volto di Canale5 ha infine confessato che i genitori non gli parlarono per ben tre anni quando lui gli comunicò che voleva intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo. «I miei genitori non mi hanno parlato per tre anni, poi si sono abituati all'idea», ha concluso.