Va all'asta il cappello bianco che Melania Trump indossò per accogliere i Macron

WASHINGTON - Melania Trump ha messo all'asta una serie di cimeli e oggetti, compreso l'iconico cappello bianco che ha indossato alla Casa Bianca in occasione della visita dei Macron nell'aprile 2018.

Il punto forte dell'offerta è l'esclusivo capo firmato dalla ex First Lady e creato per lei dal suo stilista personale, Hervé Pierre. Melania lo indossò nel corso delle cerimonie diurne a Washington organizzate per accogliere Emmanuel e Brigitte Macron. Un'occasione che fu attentamente seguita dai media per due motivi: fu la prima visita di Stato con un leader straniero per l'allora presidente, ricorda la Cnn. Inoltre giungeva poco dopo le affermazioni sulle presunte relazioni extraconiugali da parte di Donald Trump.

Gli altri due oggetti all'asta sono un acquarello dell'artista francese Marc-Antoine Coulon e un NFT del cappello, con animazione. La base d'asta per i tre pezzi è di 250mila dollari: saranno accettate solo offerte con Solana, una criptovaluta.

KEYSTONE