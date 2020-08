Una petizione per rimuovere Kylie Jenner dal video di "WAP"

LOS ANGELES - Sono circa 65mila le persone che hanno firmato la petizione per rimuovere Kylie Jenner dal videoclip di “Wap”, che vede protagoniste Cardi B e Megan Thee Stallion.

«Il video era perfetto fino a quando non è comparsa K», ovvero Kylie «e volevo buttare via il telefono». Essenzialmente la più giovane del clan Kardashian è accusata di appropriazione culturale per la sua presenza in un video che rende omaggio alla bellezza afroamericana.

Il video di "WAP" è stato visto quasi 60 milioni di volte su YouTube. La raccolta firme punta ad arrivare a quota 75mila.