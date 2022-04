Oggi è il giorno delle elezioni presidenziali in Francia

PARIGI - Oggi si vota in Francia per eleggere il nuovo presidente della Repubblica e l'Europa è col fiato sospeso per il testa a testa tra Emmanuel Macron e l'estrema destra di Marine Le Pen.

Tutto lascia pensare che questa sera alle 20 si avrà la conferma di un nuovo duello Macron-Le Pen al ballottaggio, come cinque anni fa, con la differenza che stavolta sarà un duello all'ultimo voto: due punti separano i contendenti al primo turno (26% contro 24% per gli ultimi sondaggi), altrettanti al secondo (51% a 49%). In 48,7 milioni al voto, con eventuale ballottaggio il 24 aprile