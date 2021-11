Parlamento europeo, sospeso l'uso del Green Pass

BRUXELLES - Green Pass obbligatorio per partecipare alle sedute del Parlamento europeo? Non più, almeno per ora.

Il Presidente del tribunale dell'Unione europea avrebbe infatti deciso di sospendere temporaneamente l'imposizione del Green Pass per l'accesso agli edifici del Parlamento europeo. Il motivo? Come riferito dall'agenzia di stampa Belga, «alcuni eurodeputati hanno presentato ricorso contro tale imposizione». In ogni caso, il presidente del tribunale emetterà una seconda decisione - definitiva - nelle prossime settimane.

Tra le prime persone a reagire l'eurodeputata italiana Francesca Donato (ex esponente della Lega). «La Corte europea ha accolto la richiesta di sospensiva degli eurodeputati e membri dello staff del Parlamento europeo contro il Green Pass», ha scritto su Twitter, aggiungendo che: «Io sono una dei 5 eurodeputati ricorrenti, da lunedì non sarà necessario esibire il Green Pass per accedere al Parlamento europeo, fino alla decisione della Corte nel merito. Primo segnale molto positivo della giurisprudenza Ue!».

In attesa della sentenza definitiva, sarà quindi possibile entrare nelle sedi di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo anche senza Green Pass.

Aggiornamento: Come riportato dall'agenzia Keystone-ATS, la portavoce del Parlamento Ue, Jaume Duch, ha dovuto in seguito specificare che «la decisione di presentare il certificato resta in vigore per tutti, con eccezione delle persone che hanno presentato ricorso». Quest'ultimi dovranno presentare un autotest negativo (effettuato in presenza) o un test Pcr, «fino alla decisione finale del Tribunale».