Impeachment, qualcuno già lo chiede per Biden

WASHINGTON - Marjiorie Taylor Green, deputata repubblicana della Georgia seguace delle teorie cospirazioniste di QAnon, ha presentato gli articoli per l'impeachment di Joe Biden.

Il neopresidente Usa viene accusato di aver abusato del suo potere quando era vicepresidente con Barack Obama, consentendo a suo figlio Hunter di servire nel board della società ucraina Burisma.

La deputata ha annunciato di aver preparato i documenti per l'impeachment attraverso i suoi canali social. «Ho appena finito di compilare gli articoli per l'impeachment del presidente Biden, vedremo come andrà a finire», ha detto.

Controverso personaggio, Taylor Green sostiene che Biden non sia adatto a svolgere l'incarico di presidente perche' ha dimostrato di essere pronto a tutto per salvare suo figlio. L'account Twitter della deputata era stato sospeso per 12 ore all'inizio della settimana per aver pubblicato alcuni post che rievocavano le accuse di brogli elettorali nello stato della Georgia.

Trump? «Non c'è fretta»

Nel frattempo, il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, punta a rimandare l'impeachment di Donald Trump fino a febbraio. Secondo indiscrezioni, McConnell avrebbe detto ai suoi colleghi che «non c'è fretta». Non è chiaro se i democratici siano disposti ad accettare ritardi.