Biden vola su Trump. Il presidente: «Un altro sondaggio falso»

WASHINGTON - Joe Biden stacca Donald Trump di 12 punti (50% a 38%) nell'ultimo sondaggio di Fox News sulla corsa per la Casa Bianca condotto tra il 13 e il 16 giugno. Si tratta di un ulteriore allungo rispetto alla rilevazione del mese scorso, nella quale l'ex vicepresidente guidava 48% contro 40%.

Inoltre, il 61% degli intervistati non approva l'operato di Trump contro il 32% che lo promuove. Il mese scorso era 56% a 37%.

L'antipatia per il presidente in carica è un fattore trainante per molti elettori di Biden (63%). Solo il 31% dice di essere motivato in prima battuta dall'entusiasmo per l'ex vice di Obama. Nello stesso tempo, il 62% dei sostenitori di Trump dice di sostenerlo senza entusiasmo.

Un altro dato interessante: solo il 18% degli intervistati afferma che qualcuno della sua famiglia ha partecipato alle proteste per la morte di George Floyd, ma il 57% approva le manifestazioni, contro il 35% che non le condivide.

Trump: «Un altro sondaggio falso» - Donald Trump ha nuovamente attaccato Fox, la sua tv preferita, per l'ennesimo sondaggio che lo indica in forte svantaggio: «Fox News è uscita con un altro dei suoi falsi sondaggi, fatti dallo stesso gruppo di odiatori che li fece anche molto peggio nel 2016. Guardate cosa accadrà in novembre. Fox è terribile!», ha twittato.

Biden potrebbe ottenere la più grande vittoria dai tempi di Bill Clinton - Joe Biden, intanto, gode di un vantaggio di 10 punti sul suo avversario nella media dei sondaggi nazionali. Secondo la Cnn, potrebbe ottenere la vittoria più grande dai tempi di Bill Clinton nel 1996. Non solo. Stando alle analisi della tv di Atlanta, l'ex vicepresidente potrebbe stravincere anche il collegio elettorale, da cui dipende l'elezione alla presidenza, con oltre 400 voti sui 538 totali.

La Cnn ipotizza in particolare che Biden conquisti tutti i voti elettorali ottenuti da Hillary Clinton (236) e aggiunga quelli degli Stati in cui l'ex vice di Obama è dato vincente da una o più rilevazioni, arrivando a 370 voti. Infine suppone che trionfi anche in Iowa (6 voti) e in Texas (38 voti), dove Biden è dietro a Trump solo di un punto in due sondaggi ritenuti molti affidabili, e totalizza oltre 400 voti con una probabilità del 95% secondo alcuni modelli previsionali. Un successo che supererebbe quello di Bill Clinton nel 1996 (379), anche se il primato dem resta quello di Lyndon Johnson (486 nel 1964).

Tuttavia, la Cnn avvisa che potrebbero esserci incognite e sorprese. Come successe con Harry Truman, che nel 1948 aveva uno svantaggio simile a quello di Trump e poi vinse sia il voto popolare (di circa 5 punti) che quello del collegio. O con Bill Clinton, che nel 1992 era in un lontano terzo posto nella gara contro George H.W. Bush e l'indipendente Ross Perot, ma poi si impose nettamente nel voto popolare (+6%) e in quello del collegio (370).

A Tulsa coprifuoco per il comizio di Trump - La città di Tulsa, in Oklahoma, ha annunciato tre notti di coprifuoco in vista del comizio del presidente Donald Trump di domani sera. Un ordine esecutivo firmato dal sindaco, G.T. Bynum, prevede che la misura sia effettiva dalle 22 alle 6 del mattino. Ha avuto inizio e si ripeterà nelle notti di oggi e domani.

Lo scopo, ha spiegato il primo cittadino, è di reprimere potenziali violenze, con migliaia di persone si riverseranno in città per protestare contro la visita del presidente. Non è chiaro se anche i sostenitori di Trump, che si sono accampati da giorni fuori dal Bok Center (l'arena dove si terrà il comizio), verranno fatti sgombrare.