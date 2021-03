Netflix ha dato il via alla stretta sugli account condivisi.

NEW YORK - Nei giorni scorsi Netflix ha iniziato a inviare dei messaggi a coloro che usufruiscono della piattaforma di streaming non avendo un proprio account, ma condividendo quello di un parente o amico.

«Crea il tuo account Netflix gratis da oggi» è il messaggio che una utente ha condiviso sui social. «Se non vivi con il proprietario dell'account, hai bisogno di uno tuo personale per continuare a guardare». Per confermare la titolarità dell'account, inoltre, Netflix invia per e-mail o sms un codice di verifica. Chi si troverà costretto a inserire ex novo delle credenziali potrà godere di un mese di prova gratuito.

In passato Netflix aveva annunciato una stretta sull'abitudine di condividere gli account - che indebolisce il fatturato del colosso -, ma senza indicare modalità e tempistiche d'intervento. A quanto pare, la società ha deciso di fare sul serio. «Questo test è progettato per garantire che coloro che utilizzano un account Netflix possano farlo» si legge in un comunicato ufficiale, riportato da svariati media Usa.