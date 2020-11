Il treno “supersonico” passa il primo test con i passeggeri

LAS VEGAS - La start-up statunitense Virgin Hyperloop ha oggi annunciato di aver effettuato con successo il primo test di trasporto passeggeri a bordo del treno definito "supersonico".

Il treno ha imbarcato due passeggeri, dipendenti di Virgin Hyperloop, che hanno viaggiato su un binario di prova per 500 metri in 15 secondi, raggiungendo i 172 km/h, secondo un comunicato stampa dell'azienda.

Il sistema Hyperloop, che Virgin non è l'unico a sviluppare, fa levitare delle capsule ("pods" in inglese) che possono raggiungere delle velocità tra i 1'000 e i 1'200 km/h. Durante le prove, per il momento, le velocità teorizzate sono ancora lontane, ma i test hanno per il momento l'obiettivo di garantire il funzionamento in sicurezza del mezzo.

«Con questo test confermiamo il fatto che sia sicuro viaggiare con l'Hyperloop» ha dichiarato Jay Walder, CEO della compagnia.

Il concetto alla base dell'Hyperloop è stato lanciato nel 2013 dal miliardario Elon Musk, a capo di Tesla e della società di esplorazione spaziale SpaceX. Poco dopo, anche altre start-up si sono volute dedicare a progetti simili, tra cui Virgin, l'americana Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT o HTT) e TransPod in Canada.

L'obiettivo della società è quello di mettere in servizio il treno «a metà degli anni Venti».

keystone-sda.ch (VIRGIN HYPERLOOP HANDOUT)