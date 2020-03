Una compagnia aerea lancia l'assicurazione covid: «Se ti ammali ti paghiamo»

HANOI - Pochi aerei nei cieli, pochi passeggeri. Solo in Europa negli ultimi giorni si è assistito ad un calo del 76% dei voli. Ma in Vietnam c'è una compagnia che va in controtendenza, e che ha deciso di proporre ai propri viaggiatori «voli sicuri». Talmente sicuri che ai suoi clienti propone un'assicurazione gratuita denominata "Sky Covid Care", che permette di richiedere alla compagnia aerea un'indennità nel caso in cui si contragga il virus durante il volo. Il risarcimento può arrivare fino ai 200 milioni di dong, vale a dire poco più di 8'300 franchi. L'assicurazione è destinata a tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla nazionalità. Entrata in vigore il 23 marzo, sarà valida fino alla fine di giugno per tutti i voli nazionali effettuati dalla compagnia VietJet Air.

«La sicurezza sanitaria dei passeggeri e degli equipaggi di cabina è al massimo livello per quanto riguarda i rischi legati alla malattia» si legge sul sito della compagnia.

Per usufruire dell'assicurazione, i passeggeri devono rispettare alcune regole: fornire tutti i dati personali corretti, non essere risultati positivi al test in precedenza e non essere sottoposti a quarantena. Sono inoltre esclusi i passeggeri che soffrono di epilessia o di malattie mentali.

Per poter beneficiare dell'indennità, i passeggeri che hanno contratto il coronavirus durante il viaggio devono provare la malattia con un test ufficiale riconosciuto dal governo, e dimostrare che sono stati curati in un ospedale in Vietnam.

L'ultimo dato aggiornato per il Vietnam parla di 148 casi, di cui 17 persone ricoverate.