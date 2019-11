«Ecco come si compone il prezzo di una felpa»

SMIRNE / ZURIGO - Acquistando un capo di abbigliamento è possibile che vi siate già posti la domanda: chi guadagna quanto del prezzo pagato? Quanto ricevono l’operaio o l’operaia che hanno cucito quell’indumento? Quanto si intasca la catena che lo distribuisce? Quanto costano i materiali? Public-Eye ha provato a rispondere a questa domanda scomponendo il prezzo di una felpa con cappuccio di Zara e stimando quanto la casa madre Inditex paghi per quel prodotto e quanto ci guadagni. Ecco i calcoli diffusi in esclusiva da 20 Minuten.

Su una felpa venduta in media a 30.84 franchi, Zara guadagnerebbe 4.86 franchi, ovvero più del 15% del prezzo dell’indumento in negozio. Le persone che effettivamente producono il capo d’abbigliamento in fabbrica, invece, riceverebbero solo 2.40 franchi a felpa.

Public-Eye critica la catena d’abbigliamento per i bassi salari che corrisponderebbe. I cucitori e le cucitrici che lavorano nella città turca di Smirne, per esempio, resterebbero molto al di sotto di una soglia che garantisca loro un’esistenza dignitosa, denuncia. A felpa e per circa mezz’ora di lavoro riceverebbero l’equivalente di 1.27 franchi. Il fatto che - secondo il rapporto dell’organizzazione non governativa - Zara corrisponda importi molto miseri ai produttori alza poi il rischio di ulteriori pressioni sul costo del lavoro, ad esempio sotto forma di richieste di prestazioni più performanti, straordinari non pagati o l’introduzione di lavoranti a giornata.

Inditex rigetta le accuse. Secondo la società che controlla Zara, i risultati dell’analisi di Public-Eye sarebbero «falsi e senza fondamento». L’ong, sostiene, si sarebbe basata su supposizioni sbagliate.

Public-Eye ribatte dal canto suo di aver avanzato queste stime perché l’azienda non voleva diffondere numeri concreti. Anche alle richieste di 20 Minuten Inditex si è rifiutata di condividere i dati reali. Quelli di Public-Eye, però, sono «scorretti e di molto», ha risposto in una prese di posizione in cui ha sottolineato di impegnarsi per salari dignitosi.

