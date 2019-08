NEW YORK - "Pokemon Go" ha raggiunto 1 miliardo di download in tre anni. Il gioco, diventano una mania nell'estate del 2016 quando è esploso, ha poi rallentato la crescita anche per l'arrivo di altri giochi campioni d'incassi come Fortnite, ma mantenendo numeri alti. Secondo Superdata il gioco continua a raccogliere oltre 147 milioni di utenti al mese, un dato assolutamente non da poco.

"Pokemon Go" nell'estate di tre anni fa è diventò una vera e propria mania per milioni di giocatori in tutto il mondo che si aggiravano col telefonino in mano per acchiappare i Pokemon virtuali nei posti più disparati della terra. Il gioco poi finì nel mirino per motivi di privacy, perché causava incidenti per la distrazione degli utenti che lo utilizzavano e fu addirittura bandito dall'Islam.

A sostituire "Pokemon Go", come fenomeno di costume, è subentrato Fortnite che ha bruciato record di guadagni e consensi. Proprio pochi giorni fa, a New York, si è tenuta una competizione mondiale che ha incoronato campione un teenager di 16 anni che ha vinto 3 milioni di dollari.