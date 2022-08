Il Covid è diventato il killer numero uno in Nuova Zelanda

Il paradosso - «La mortalità di questa ondata ha raggiunto un nuovo picco in Nuova Zelanda», ha spiegato Baker. «Questo picco di mortalità però sta coincidendo con un progressivo disinteresse del pubblico verso le protezioni necessarie per combattere la pandemia». L'epidemiologo neozelandese non si spiega le ragioni di questo paradosso: «Ovviamente tutti noi vogliamo che la pandemia finisca, ma non possiamo fingere che non esista».