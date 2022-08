Sei positivo? Niente più quarantena, ma obbligo di Ffp2 (anche all'aperto)

VIENNA - In Austria, da oggi, chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa e andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi, ha ribadito il ministro alla salute Johannes Rauch. Non sono previste regolamentazioni regionali; per questo motivo la fine della quarantena riguarda anche la capitale Vienna, che finora ha sempre seguito una linea più rigida rispetto agli altri Länder.