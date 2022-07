Molestie a Hunziker e Panicucci, indagato un 22enne

Nel caso di Michelle Hunziker in particolare due messaggi sono stati a sfondo minatorio. Alla showgirl lui rimproverava anche l'attività pubblica in favore dell'emersione dello stalking che la conduttrice opera ormai da anni, dopo una serie di esperienze del genere, in cui era stata presa di mira anche insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Nel 2005, ad esempio, dopo la minaccia di sfigurare la ragazza con l'acido se la famiglia non avesse accettato di pagare una certa cifra, la Hunziker era stata costretta a prenderle una guardia del corpo. Una decisione presa a malincuore, che secondo lei aveva purtroppo «cambiato la vita» alla figlia.