Heathrow ritrova un po' di stabilità, ma i guai non sono finiti

Misure drastiche - Heathrow giorni fa ha fissato un tetto di passeggeri giornalieri alle varie compagnie sino alla fine dell'estate, indicando loro di non accettare (o di cancellare) le residue prenotazioni in più. Una decisione oggetto di critiche e di verifiche da parte dell'autorità britannica di controllo sull'aviazione civile, e a cui Emirates aveva rifiutato polemicamente di piegarsi; salvo poi rassegnarsi obtorto collo al diktat, in parte compensato da qualche slot in più in altri aeroporti di Londra come Gatwick.