Fermato il presunto violentatore di una bambina di dieci anni

Yost non è l'unico ad aver sollevato dubbi sulla storia pubblicata originariamente da Star. Il Wall Street Journal ha pubblicato il 13 luglio un editoriale in cui parlava di una «favola post-Roe per quelli che vogliono portare al voto in autunno la questione aborto». Veniva inoltre sottolineata l'assenza di prove. Da ieri, però, in appendice all'editoriale è stato aggiunto un paragrafo in cui viene segnalato l'arresto dell'uomo e che l'opinione è stata di conseguenza riscritta. Portali come Vice hanno cercato di contattare il quotidiano della destra economica per chiedere spiegazioni, senza ottenere risposta.