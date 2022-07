Un sabato sera di sangue: 18 morti

Il capo della polizia locale, Nonhlanhla Kubheka, ha aggiunto che 11 feriti sono stati portati in ospedale, dove sono morte per le ferite riportate le altre due persone di cui aveva parlato il tenente Mawela. Non sono state rilasciate finora informazioni sugli aggressori. «Sono arrivati e hanno sparato alle persone che si stavano divertendo», ha detto Kubheka, comandante della stazione di polizia di Orlando, il quartiere di Soweto dove è avvenuta la tragedia. La polizia si trova ancora sul posto e per il momento non ha effettuato alcun arresto.