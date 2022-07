Sparatorie contro le parate del 4 luglio: «Nessuno ha la certezza di essere al sicuro»

Stephen Collison, commentatore della Cnn, ha sottolineato come Highland Park si sia unita in una catena di sangue a località come Columbine, Newton, Parkland e Uvalde. Tutte segnate dalla violenza delle armi da fuoco. La strage rende evidente «l'agghiacciante realtà che nessuno ha la certezza di essere al sicuro, in nessun luogo, compreso in uno dei raduni più unificanti della nazione». Il giorno dopo è segnato dall'incredulità, dalla fatica di accettare che una tragedia di questa portata e di tale imprevedibilità sia accaduta. «Dover pensare alla possibilità di una sparatoria di massa - in una scuola, in un cinema o in un luogo di culto - è ormai diventato parte della vita da quando succede così spesso» aggiunge Collison. «È un altro carico di ansia e stress su una psiche nazionale messa a dura prova dalla pandemia di Covid-19, dall'impennata dell'inflazione e dalle feroci divisioni politiche che hanno contribuito a creare uno stato d'animo pessimista» in occasione della festa nazionale statunitense.