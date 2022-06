Matrimoni precoci e mutilazioni genitali sono in crescita

Secondo un'analisi del Fondo dell'Onu per l'infanzia, nelle regioni dell'Etiopia più colpite dalla siccità il matrimonio precoce è in media più che raddoppiato nell'arco di un anno e il numero di bambini a rischio di abbandono scolastico in Etiopia, Kenya e Somalia è triplicato in tre mesi, passando da 1,1 a 3,3 milioni.