È morto Henry Plumb

LONDRA - È morto a 97 anni Henry Plumb, presidente del Parlamento europeo tra il 20 gennaio 1987 e 24 il luglio 1989.

«È triste sapere che Lord Henry Plumb, ex presidente del Parlamento europeo, è deceduto all'età di 97 anni», ha scritto su Twitter la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. «Sarà ricordato per il suo fascino leggendario, l'impegno per i nostri valori condivisi, l'ineguagliabile sostegno per l'agricoltura e il lavoro innovativo a sostegno dei giovani agricoltori. Che possa riposare in pace».

«Siamo rattristati dalla scomparsa del nostro fondatore, Lord Henry Plumb - aveva annunciato in precedenza la Henry Plumb Fondation creata dal politico conservatore -. Un uomo notevole e una grande figura dei tempi moderni, il suo lavoro instancabile per migliorare le fortune del settore continuato con la sua fondazione nel suo 97esimo anno. Una vita enorme, la sua visione continuerà».